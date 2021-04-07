Калининград вошел в десятку популярных городов для путешествий на 9 Мая

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Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие города популярны для патриотических поездок по России на День Победы, 9 Мая. Список составлен на основании более одной тысячи бронирований жилья туристами с 7 по 10 мая 2021 года.

В тройку лидеров вошли Севастополь, Сочи и Санкт-Петербург, в эти города, данным исследования, поедут больше всего туристов. Также россияне бронируют жильё на майские праздничные выходные в Калининград, Москву, Кисловодск, Лахденпохью, Казань, Хабаровск и Волгоград.

Дешевле всего отдохнуть в майские выходные в Казани и Калининграде – около полторы тысячи рублей в сутки.

По статистике TVIL.RU, больше всего на 9 Мая путешествуют парами - 42,07%. Ещё чуть более 23% туристов отправятся смотреть парады и праздничные салюты в города России с детьми.