Шведский разведчик испугался удара из Калининграда

«На другом берегу Балтийского моря, в Калининграде, Россия укрепляет свои боевые позиции, стягивая туда боевые подразделения и оружие. Российские военные говорят, что это ответ на агрессивное поведение НАТО. Для Швеции же растет угроза: теперь еще больше российских оружейных систем способны поразить цели в нашей стране». Это фрагмент недавнего материала шведского издания «Svenska Dagbladet». Там же исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции Даниэль Ульссон сетует на то, что у скандинавской в прошлом супердержавы сегодня нет никаких гарантий собственной безопасности. Поскольку Швеция – вот досада! - не входит в НАТО.

Так что, единственной надеждой на спасение, по словам Ульссона, является помощь США. Которую, впрочем, коварные россияне собираются остановить «еще в пути».