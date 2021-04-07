Паровозный туристический маршрут по Калининградской области запустят в мае

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В Калининградской области при поддержке правительства продолжают прорабатывать несколько вариантов маршрутов для организации железнодорожных туров на паровозной тяге. Туры позволят жителям и гостям области узнать много нового о культурно-историческом и природном наследии региона. Как рассказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» министр по культуре и туризму Андрей Ермак, может поехать поезд уже в мае.

- Все будет зависеть от технических возможностей этого маршрута. Коллеги с «РЖД Тур» сказали о том, что тяга, то есть сам паровоз, придет во второй половине апреля. Тестовый запуск будет тоже в последнюю неделю апреля, - говорит Андрей Ермак. – Если все сложится, то на майские праздники первая поездка по этому маршруту состоится.

Ранее министерство по культуре и туризму Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве с компанией «РЖД Тур». Как отметили в правительстве, основная цель сотрудничества – развитие туристического потенциала Калининградской области с использованием возможностей железнодорожного транспорта, организация уникальных железнодорожных туров и увеличение туристического потока по железной дороге через разработку туров выходного дня и развитие ретродвижения.