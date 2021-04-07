Андрей Ермак: Звезд на концентре в честь Дня города в Калининграде будет несколько

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде продолжается подготовка к празднованию Дня города. Отмечать будем 3 и 4 июля. В этом году торжества совмещены с празднованием 75-летия образования Калининградской области.

А вот кто из звезд выступит на концерте в честь Дня города, пока неизвестно. Об этом сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

- У нас есть то, что принято называть шорт-листом, это порядка 10 артистов. Но сейчас называть никого не буду. Потому что назову, а договор еще не подписан! Всякое может случиться, особенно сейчас – не везде пандемийные ограничения сняты, - сказал Андрей Ермак.

Ранее продюсер фестиваля «Калининград Сити Джаз» Андрей Левченко, который все предыдущие годы занимался Днем города, высказал мнение, что артистов на гала-концерте должно быть несколько. Поскольку нет универсального исполнителя, который понравится и молодежи, и взрослому поколению.

- Это да. Их будет несколько, - соглашается региональный министр по культуре. – У нас присутствует два формата. 3 июля будет спортивный праздник вокруг стадиона и там будет отдельная площадка. Он будет рассчитан на молодежную аудиторию или на тех, кто чувствует себя более молодым. А классический праздник 4 июля – это пешеходная зона на проспекте Мира, которая заканчивается главной сценической площадкой. Мы ее планируем установить на площади Победы, там будет тоже гала-концерт и это совершенно другой формат.

При этом, по словам министра по культуре и туризму, ограничения на массовые мероприятия в регионе сохраняются.

- По массовым мероприятиям ситуация такая, что Елена Анатольевна Бабура (глава областного Управления Роспотребнадзора, Ред.) на последнем заседании оперативного штаба сказала, что готова рассматривать варианты согласования проведения массовых мероприятий, но по отдельному регламенту. То есть организатор массового мероприятия должен заранее, за две недели, подать регламент празднования. Если он у нее не вызовет возражений, она его пропустит на оперативный штаб. А решение о проведении или не проведении принимает оперштаб, - сказал министр.

Андрей Ермак отметил, что приоритет сейчас отдается концертам на открытом воздухе. Собственно, в День города других и не бывает.