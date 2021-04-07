Коронавирус за сутки выявили в 9-ти городах Калининградской области

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Калининградской области за сутки было выявлено 47новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 13-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 27 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –1
Нестеровский городской округ – 2
Озерский городской округ - 1
Пионерский городской округ - 1
Гвардейский городской округ – 2
Гурьевский городской округ – 2
Правдинский городской округ - 1
Светловский городской округ – 6
Светлогорский городской округ – 1
Советский городской округ – 1
Черняховский городской округ –1
Неманский городской округ – 1