Коронавирус за сутки выявили в 9-ти городах Калининградской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградской области за сутки было выявлено 47новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 13-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 27 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –1

Нестеровский городской округ – 2

Озерский городской округ - 1

Пионерский городской округ - 1

Гвардейский городской округ – 2

Гурьевский городской округ – 2

Правдинский городской округ - 1

Светловский городской округ – 6

Светлогорский городской округ – 1

Советский городской округ – 1

Черняховский городской округ –1

Неманский городской округ – 1