На территории Форта №11 не будут проводить реконструкцию штурма Кенигсберга

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В Калининграде территории Форта №11 не будут проводить реконструкцию штурма Кенигсберга. Об этом «Комсомолке» сообщили в кассах форта.

- Военно-историческая реконструкция планировалась на 4 апреля, потом на 11 апреля. Но Роспотребнадзор не дал разрешения. 11 апреля реконструкции точно не будет. Когда она пройдет – информации нет. Когда информация появится, мы разместим ее на сайте форта, - сообщили в кассах.

При этом министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в среду, 7 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда» анонсировал реконструкцию именно 11 апреля. Эфир был посвящен предстоящему празднованию Дня города и 75-летию образования Калининградской области.

- На выходных, 9-10 числа, у нас будет премьера в драматическом театре спектакля «Вилла «Эдит», который мы специально готовили к этой дате. 11 апреля будет реконструкция штурма Кенигсберга на форте №11, - сказал министр.

Отметим, в пятницу, 9 апреля, в Калининграде на территории музея «Бункер» состоится военно-историческая реконструкция, посвященная 76-й годовщине взятия Кенигсберга. Как сообщает пресс-служба музея, зрители увидят инсценировку пленения советскими парламентерами коменданта кенигсбергского гарнизона.

Начало реконструкции в 18.00.