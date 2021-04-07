Житель Гусева изнасиловал и убил свою 64-летнюю соседку

Житель Гусева следующие 18 лет проведет в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание ранее неоднократно судимому за совершение преступлений против собственности, а также против жизни и здоровья граждан 44-летнему мужчине назначил городской суд.

Вечером 29 апреля прошлого года в доме по улице Советской гусевец распивал спиртное в компании 64-летней соседки и ее сожителя. Когда выпивка закончилась, мужчины отправились за добавкой. По дороге в магазин каким-то образом потеряли друг друга. Полагая, что приятель вернулся домой, уголовник тоже направился обратно, но застал в квартире только хозяйку. Уже изрядно пьяный гость предложил женщине вступить с ним в половую связь. Получив отказ, разозлился, избил несчастную, а затем, как значится в уголовном деле, «совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Однако на этом истязания не закончились. Оттащив жертву к себе (он проживал по соседству), мерзавец забил ее до смерти, после чего… спокойно заснул. Наутро в квартиру явилась мать горожанина, увидела тело соседки и немедленно позвонила в полицию.

- Кроме того, следствием и судом установлено, что 22 апреля того же года подсудимый в Гусеве незаконно проник в квартиру своего знакомого и нанес в лицо пытавшемуся остановить незваного гостя хозяину удар деревянным брусом, причинив легкий вред здоровью, - добавили в региональном Управлении СКР. - Свои показания в ходе предварительного следствия мужчина неоднократно менял, то признавая вину, то занимая позицию отрицания своей причастности к совершенным преступлениям (а ему инкриминировали сразу 5 статей Уголовного кодекса).

Однако когда следователям удалось собрать исчерпывающий объем неопровержимых доказательств, гусевец предпочел сознаться во всем, явно надеясь, что это зачтется ему на суде.