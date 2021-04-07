Под Калининградом провели спецоперацию по переносу гнезда аиста

Перенос гнезда в Нивенском Фото: сообщество "Типичный Калининград"

В поселке Нивенское Багратионовского района ради ремонта въездного знака власти перенесли гнездо аиста. Для этого был установлен специальный столб с площадкой на его вершине. Как это было, «Комсомолке» рассказал глава администрации муниципалитета Максим Азов.

- Чья это была инициатива?

- Инициатива была наша, - отвечает Азов, - потому что много лет мы не делали ремонт знака – там было гнездо. Вы же сами знаете, что птицы не ходят в общественный туалет, поэтому никакого смысла ремонтировать стелу не было, пока там аисты сидят. Убирать гнездо тоже жалко – место-то насиженное. Посоветовались с орнитологами, и они говорят, что есть такая практика как перенос гнезда. Вот мы его аккуратно и перенесли.

- Получается, вы специальное место оборудовали?

- Да. И главное – гнездо при переносе не разрушилось. Можете проверить. А как тепло придет, начнем ремонт стелы: отштукатурим, покрасим, буквы новые из плексигласа сделаем.

- Аист-то прилетел?

- Нет еще. Ждем.

Можно сказать, что муниципальные власти реабилитировались за историю с гнездом, произошедшую в поселке Долгоруково Багратионовского района в апреле 2015 года. Тогда аист решил свить гнездо прямо на недавно отремонтированном воинском захоронении, а чиновники, не успевшие сдать объект, гоняли его швабрами и раскидали ветки, которые успела принести птица для строительства своего дома.

Заместитель главы администрации Игорь Болотин даже сообщил тогда, что лично провел беседу с аистом и объяснил, что «условия для него есть на улице Олимпийской, но он туда перебираться не хочет».

Борьба продолжалась несколько дней и закончилась поражением пернатого.