В Калининграде полицейские задержали профессионального домушника

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полицейские задержали профессионального квартирного вора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник вскрыл сложный замок в квартире в поселке Прибрежный и украл деньги и украшения на сумму 50 тысяч рублей.

«Изучив квартиру, в которой абсолютно не осталось чужих следов, оперативники поняли, что работал профессионал. По насыщенному криминальному прошлому личность немолодого уже калининградца была установлена благодаря грамотной оперативной стратегии. В итоге у задержанного за кражу было найдено не только похищенное, но и крупный арсенал исключительно для взломов, а также залоговые билеты и ценные вещи, владельцев которых сейчас устанавливает следствие», - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Оперативники уголовного розыска задержали домушника. Им оказался трижды судимый 56-летний житель Калининграда. На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».