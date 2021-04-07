К юбилею Калининградской области выпустили почтовую марку

. Фото: Правительство Калининградской области

Сегодня, 7 апреля, в региональном правительстве состоялась торжественная церемония гашения почтового блока с логотипом 75-летия Калининградской области . Как рассказали в региональном минцифры, по их ходатайству компания «Марка», которая обеспечивает «Почту России» государственными знаками почтовой оплаты и различной филателией, надпечатала новый номинал почтового блока «Гербы субъектов и городов. Калининградская область». При этом на него была дополнительно нанесена надпись: «Калининградская область. 75 лет».

Как сообщает пресс-служба правительства, тираж юбилейных блоков ограничен: их выпушено 18 тысячи и всего одна тысяча из них поступила к нам в регион.

- Это немного. Обычно тираж таких блоков на порядок больше. Поэтому можно уверенно заявлять, что нынешний выпуск имеет нумизматическую ценность, – отметил директор управления федеральной почтовой связи Калининградской области Сергей Аронов.

Специально изготовленный к сегодняшнему событию переводной почтовый штемпель передали в расположенное в здании правительства области на ул. Дмитрия Донского,1 отделение почтовой связи 236007. Начиная с 7 апреля и до конца года его сотрудники будут штамповать юбилейным знаком всю исходящую и входящую почтовую корреспонденцию.