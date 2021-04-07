Средневековые силуэты: в Калининграде представили концепцию застройки территории вокруг Дома Советов

. Фото: Александр Подгорчук

Презентация концепции обустройства территории вокруг Дома Советов состоялась накануне в правительстве Калининградской области. Документ представил руководитель архитектурного бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург) Никита Явейн. В обсуждении участвовали члены областного градостроительного совета, Калининградского отделения союза архитекторов России, члены областного правительства и глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

По словам Никиты Явейна, разработчики концепции воплотили идею «современной территории со средневековой силуэтностью». Возле Дома Советов предлагается возведение разноуровневого комплекса зданий общественно-делового назначения, где разместятся правительство региона, мэрия, музейный комплекс, МФЦ, гостиницы, офисы. В нижние уровни комплекса встроят многофункциональные пространства (кафе, предприятия обслуживания, магазины). Предусмотрены зеленые и прогулочные зоны, видовые площадки. Как отмечает пресс-служба правительства, разработчики использовали или модифицировали лучшие идеи международного конкурса проектов по развитию этой территории, который проводился в 2014 году.

Во время дискуссии представители профессионального сообщества обсудили вопросы организации транспортных потоков, высотности зданий и предложили рассмотреть различные варианты используемых материалов для фасадов. «Студии 44» также предстоит обсудить полученные замечания с руководством правительства области и города.

Обновленный вариант концепции планируются представить в мае.