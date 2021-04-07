Двое калининградцев оккупировали и повредили чужой автомобиль

Двое приятелей приятно проводили время со спиртным в одном из поселков Гурьевского района. Потом им на глаза попался автомобиль марки «Dodge», который – вот удача! – оказался незапертым. Недолго думая, выпивохи устроились на отдых внутри иномарки: какая-никакая, а крыша над головой.

Мирный сон нарушила владелица автомобиля, которая оказалась очень недовольна, обнаружив в салоне своего транспортного средства посторонние тела. Однако на требование покинуть машину захватчики отреагировали сначала семиэтажным матом. А потом один из них, чтобы отомстить за нарушенный покой, принялся курочить все, до чего только мог дотянуться. Жертвой вандала пали тумблер регулировки света, селектор коробки передач, лобовое и пассажирское стекла и кое-что другое по мелочи.

Закончилось все вмешательством полицейских, к которым пострадавшая автолюбительница обратилась за помощью. Установив, что автомобилю нанесен ущерб на сумму 46 тысяч рублей, правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Набор санкций части 1 статьи 167 УК РФ достаточно широк – от штрафа и принудительных работ до лишения свободы. Но нашему вандалу в данном случае вполне может светить именно до 2 лет «зоны». Дело в том, что 32-летний мужик ранее уже был судим.