В Светлогорске откроется выставка картин и личных вещей космонавта Алексея Леонова

Одна из графических работ Алексея Леонова, 1952 год. Фото: Александр КАТЕРУША

В Светлогорске в Морском выставочном центре Музея Мирового океана готовят к открытию выставку «Выход в космос», которая расскажет о великих изобретениях, запусках первых спутников и современных технологиях исследования космоса.

Как рассказали организаторы, посетители выставки увидят личные вещи Алексея Леонова: перчатку от скафандра для выхода в открытый космос, летный шлем, скафандр «Орлан-МКС» для работы в космосе.

В экспозиции также инсталляция первого в истории выхода человека в открытый космос: 3-D-проекцию и макет скафандра, в котором Алексей Леонов покинул пределы космического корабля.

Украшением экспозиции станут и художественные полотна Алексея Леонова.

Также в экспозиции можно будет увидеть фото космических кораблей и фотографии Земли с борта МКС.

Выставка откроется для посещения 14 апреля.