Правительство продлило срок поддержки общепита и допобразования

Сегодня, 7 апреля губернатор Калининградской области подписал Постановление о внесении изменений в утвержденный ранее порядок субсидирования предприятий общепита и дополнительного образования. Эта мера поддержки предпринимателей была разработана по поручению Антона Алиханова в декабре прошлого года, дополнив антикризисные решения правительства региона.

Как пояснили в региональном министерстве экономического развития промышленности и торговли, срок приема заявок на получение безвозмездных выплат продлен на два месяца – до 31 мая. Кроме того, изменились условия предоставления субсидий: теперь средняя зарплата будет рассчитываться по среднесписочной численности исходя из данных расчета по страховым взносам.

Расположенные в торговых центрах, но не имеющие отдельного входа фудкорты, кафе, бары и другие заведения общепита, деятельность которых была приостановлена в начале года в связи с введением ковидных ограничений, а также частные лицензированные организации допобразования теперь могут безвозмездно получить до 15 тысяч рублей на каждого своего сотрудника. Но только один раз. При этом, как сообщает пресс-служба правительства, для общепита устанавливается предельная общая сумма субсидии - 225 тысяч рублей.