Двое парней украли и порезали на металлолом циркулярную пилу

Кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, раскрыли сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Озерскому району.

Пара 20-летних местных обладуев ночью влезла во двор дома 83-летнего мужчины и похитила станок с циркулярной пилой, который увезла на мотоцикле. Затем агрегат распилили на части и сдали в металлолом.

То, что осталось от циркулярки, полицейские обнаружили по ходу расследования. Орудие преступления – мотоцикл у задержанных воров изъят. Обоим грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Каждому.