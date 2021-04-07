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Происшествия7 апреля 2021 19:54

Двое парней украли и порезали на металлолом циркулярную пилу

Похищенный у пенсионера агрегат воры увезли на своем мотоцикле
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, раскрыли сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Озерскому району.

Пара 20-летних местных обладуев ночью влезла во двор дома 83-летнего мужчины и похитила станок с циркулярной пилой, который увезла на мотоцикле. Затем агрегат распилили на части и сдали в металлолом.

То, что осталось от циркулярки, полицейские обнаружили по ходу расследования. Орудие преступления – мотоцикл у задержанных воров изъят. Обоим грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Каждому.

Криминал