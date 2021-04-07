Боевые пловцы Балтфлота ловили в морском канале условного диверсанта

Противодиверсионная группа десантировалась с борта быстроходного катера «Раптор». Фото: пресс-служба Балтфлота

В Балтийской военно-морской базе бойцы отряда по противодействию диверсионным силам и средствам провели тренировку по отработке практических действий. Учения прошли в акватории Калининградского морского канала. Как сообщила пресс-службы Западного военного округа, боевые пловцы обнаружили и задержали условных диверсантов, а также оттачивали действия по обеспечению защиты базирующихся в гавани кораблей.

Согласно легенде учений, службы наблюдения засекли в канале неизвестный подводный объект. Его координаты, направление движения и скорость установили при помощи специальной аппаратуры, после чего на перехват выдвинулся быстроходный катер «Раптор» со спецназовцами на борту. В результате противодиверсионная группа благополучно задержала нарушителя.

Другой составляющей тренировки стало уничтожение якорной мины, поставленной условным противником.