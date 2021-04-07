Калининградским ветеранам вручили юбилейные медали

Всего изготовлено 6 тысяч таких медалей. Фото: Правительство Калининградской области

Первыми в регионе памятными медалями «К 75-летию Калининградской области» сегодня, 7 апреля были отмечены 15 ветеранов становления нашего региона.

Торжественная церемония состоялась в госпитале для ветеранов. В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов и министр социальной политики областного правительства Анжелика Майстер. Среди отмеченных памятными знаками – учителя, медсестры, инженеры, швеи, военные, работники рыбной промышленности и сельского хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, всего изготовлено 6 тысяч юбилейных медалей.