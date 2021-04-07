«Балтика» обыграла «Чертаново», но осталась на 6-м месте

Сегодня в Москве калининградская «Балтика» сыграла в матче 35-го тура ФНЛ против «Чертаново». На 40-й минуте счет открыл защитник балтийцев Игорь Юрганов. На 84-й преимущество удвоил наш нападающий Аллеф, но точку в матче спустя 5 минут поставили все-таки хозяева усилиями своего полузащитника Артема Соколова. Итог - 1:2 в пользу «Балтики», которая сделала прекрасный подарок к 75-летию нашей области.

К сожалению, ближайшие конкуренты свои игры тоже выиграли. В результате «Балтика» осталась на 6-м месте в турнирной таблице. До границы первой четверки не хватает всего 2 очка, которые балтийцы попробуют набрать в домашнем матче в воскресенье. 11 апреля на стадионе «Калининград» предстоит встреча с «Томью».