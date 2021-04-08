В Калининграде горело здание на Каштановой аллее

В одиннадцатом часу вечера 7 апреля после того как в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре, на улицу Каштановая аллея в Калининграде выдвинулись расчеты сразу трех пожарно-спасательных частей – в общей сложности 14 человек на трех автомобилях.

Горело одноэтажное здание из сэндвич-панелей. Как выяснилось позже, очаг пожара находился в сушилке размерами 2 квадратных метра. В итоге оказался закопчен потолок, огнем был поврежден электрический бойлер. Пострадавших среди людей не оказалось.