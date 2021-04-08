В Калининграде страховой агент присваивала деньги автомобилистов

В Московский районный суд Калининград поступило для рассмотрения по существу уголовное дело, возбужденное в отношении агента одной из страховых компаний.

С сентября по декабрь 2019 года предприимчивая дама получала от клиентов страховые премии по системе «ОСАГО» и «Зеленая карта». Но деньги по данным договорам не перечисляла работодателю, а оставляла себе за труды. По мнению следователей, за указанный период агент похитила в общей сложности 529 626 рублей и еще 79 копеек.

Когда нехитрая афера вскрылась, руководство компании устремления своей сотрудницы откровенно не поняло и обратилось к правоохранителям. Действия обвиняемой были квалифицированы как «хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере». За что по закону положено лишение свободы на срок до 6 лет.