Калининградские власти намерены сдержать рост цен на куриные яйца

Удорожание кормовой базы, а также импортного племенного материала – цыплят и инкубационных яиц – вот три причины резкого роста цен на куриные яйца в калининградских магазинах, по мнению правительства области. При этом, согласно официальным данным, среднеоптовая цена производителя сегодня составляет 68 рублей за десяток первой категории и 64 рубля — за вторую категорию. Ну а торговая наценка в рознице формируется уже самостоятельно продавцом.

«Уже принимаем меры по стабилизации цен, в том числе провели рабочие совещания с участием региональных производителей, чтобы обсудить возможные варианты решения этой ситуации, и отработать механизмы оптимизации затрат при производстве и продаже куриных яиц», - заверил губернатор Антон Алиханов на своей странице в сети «Инстаграм».