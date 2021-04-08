Калининградский бизнесмен оказался фигурантом сразу 6 уголовных дел

Калининградские полицейские установили причастность директора коммерческой фирмы к мошенничеству при заключении государственных контрактов.

По версии оперативников 5-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области, в 2019 году бизнесмен получил от администрации Зеленоградского района 900 тысяч рублей на ремонт систем водоснабжения в 6 поселках. Однако выполнил работы за счет муниципального унитарного предприятия, которым в тот момент – надо же, какая удача! – по совместительству руководил.

- Сотрудники УЭБиПК УМВД изъяли документацию, опросили работников предприятий и собрали улики противоправной деятельности злоумышленника, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД России Светлана Поставничая. - В отношении 50-летнего подозреваемого возбуждено 6 уголовных дел по признакам статьи УК РФ «Мошенничество с причинением крупного ущерба».