В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в четверг, 8 апреля, в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Московском районе до 13:00 света не будет в пер. Южном 1–15, 2–6; на ул. Багратиона 144а, 156–160 и ул. Эльблонгской 24, 30, 30а, 31–37. До 18:00 – на ул. Октябрьской 29а–55а.

В Ленинградском районе до 18:00 не будет энергоснабжения по адресам:

пр-кт Ленинский 10–18

ул. Геологическая 1

ул. Барнаульская 2, 1–3

ул. Больничная 4–8, 5

ул. А. Невского 145–147.

Холодное водоснабжение до 15:00 приостановлено в Московском районе на ул. Летней 16, 16а; ул. Новикова 9; ул. Интернациональная 48.

До 17:00 воды не будет в Ленинградском районе на ул. Сусанина 3–47, 2–6, 12–18, 28–42; ул. Северная 1а.