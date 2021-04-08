Медики и волонтеры составляют свыше трети участников праймериз «Единой России»

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На площадке высшей партийной школы ЕР прошел первый мастер-класс для начинающих политиков, собирающихся участвовать в предварительном голосовании. Опытом с ними делились депутаты-единороссы

Прежде всего участникам мероприятия рассказали о предстоящем предварительном голосовании, его задачах и целях. Также им объяснили, что значат данные социологических опросов, и дали ряд советов о методах работы с избирателями и политическими оппонентами, пишет «Наш город».

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин заметил, что привлечение общественников – это часть новой стратегии «Единой России». Он отметил, что начинающим политикам оказывается серьезная помощь, от них не отмахиваются, стараются обучить всему, что может пригодиться в политическом будущем.

Следует отметить и зрелость самих кандидатов. Большинство идет не попробовать, а имеет конкретные цели и видение будущего. Например, детский хирург из Краснодара Михаил Есаян уверен, что может принести пользу детскому здравоохранению Российской Федерации. А легкоатлет, мастер спорта международного класса Дияс Избасаров собирается приложить все силы для развития отечественного спорта.

Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич считает, что «Единая Россия» очень быстро отреагировала на общественный запрос на обновление политической картины. Он назвал это явным сигналом, говорящим о готовности властей работать с молодыми неравнодушными кадрами и об открытости Кремля в данном вопросе.

Напомним, Владимир Путин ранее говорил о том, что в политику надо привлекать свежие кадры, которые любят Россию и будут работать на ее благо.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, говоря о политических перспективах партии, отметил, что главную опасность для «Единой России» представляет она сама. Если политическая сила не способна к обновлению, то это очень тревожный сигнал.

- И она (партия) обновляется. 50% избранных депутатов в рамках электорального цикла 2020 года – это новые кандидаты, – отметил Турчак.

Как сообщает официальный сайт «Единой России», на сегодняшний день от кандидатов поступило уже более 2000 заявок на праймериз. При этом треть из них – это медики, педагоги и волонтеры, проявившие себя в период пандемии. Также следует отметить, что треть кандидатов – молодые люди до 35 лет, а 40% – беспартийные.

Максим Новиков, член регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования, рассказал, что основной посыл «Единой России» в рамках процедуры проведения предварительного голосования - это открытость для новых лиц и новых идей.

- Ведь в нашей стране и в нашем регионе живёт большое количество молодых людей, которые активно проявляют себя в различных общественных организациях и мероприятиях, связанных, например, с волонтерской деятельностью. Эти люди готовы поделиться своими мыслями и идеями о том, как улучшить социальную и экономическую жизнь страны в целом.

Не секрет, что о проблемах, которые волнуют граждан в том или ином субъекте, хорошо знают именно те, кто проживает в конкретном регионе. Поэтому считаю, что инициатива «Единой России» привлечь к участию в предварительном голосовании волонтеров и общественников поможет молодым людям заявить о себе в политике и раскрыть свои лидерские качества. Надеюсь, их опыт и идеи найдут воплощение в предвыборных программах, а в дальнейшем, возможно, и в основе законопроектов, - отметил Новиков.