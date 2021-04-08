На Ленпроспекте ввели остановки по требованию для двух автобусных маршрутов

. Фото: мэрия Калининграда

На Ленинском проспекте в Калининграде ввели остановки по требованию пассажиров для двух автобусных маршрутов. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в «Фейсбук».

«Вниманию пассажиров автобусов, следующих по улице Багратиона (№21 и №40). В связи с невозможностью осуществлять остановку общественного транспорта непосредственно у перекрёстка с Ленинским проспектом, остановки «по требованию» для этих маршрутов организованы на самом Ленинском проспекте: - «Ул. Ореховая» (в центр) - «Школа №16» (из центра)

Остальной транспорт на них останавливаться не должен, отметили в администрации города.