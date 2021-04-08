2 медика, 4 студента: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 48 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 35 случаев ОРВИ, 7 случаев пневмонии и 6 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 17 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- 2 работника банков;

- работник транспортного предприятия;

- 2 работника промышленных предприятий;

- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 ребёнка двух лет и до года;

- воспитанник д/с 111 Калининград;

- учащийся Школа 25 Калининград;

- 4 Студента (БФУ, колледж сервиса и туризма, КИТиС);

- 5 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 30632 случаев заболевания коронавирусом.