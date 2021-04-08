2 медика, 4 студента: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: "КП" Архив
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 48 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 35 случаев ОРВИ, 7 случаев пневмонии и 6 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 17 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- 2 работника банков;
- работник транспортного предприятия;
- 2 работника промышленных предприятий;
- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 ребёнка двух лет и до года;
- воспитанник д/с 111 Калининград;
- учащийся Школа 25 Калининград;
- 4 Студента (БФУ, колледж сервиса и туризма, КИТиС);
- 5 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 30632 случаев заболевания коронавирусом.