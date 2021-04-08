Калининградка переломала ребра подруге за карточный долг

В городе Нестеров медики из местной больницы просигнализировали полиции, что к ним обратилась пациентка с характерными телесными повреждениями – переломами ребер и травмой головы. Возможен криминал.

Участковые уполномоченные провели проверку и выяснили, что потерпевшую свирепо поколотила ее хорошая (по крайней мере, до этого) знакомая. В одном из поселков подруги поначалу вместе выпивали и перекидывались в картишки. Играли, вроде, по маленькой, но гостье все время не везло, и в конце концов она изрядно продулась. И тогда решила денег не отдавать. Хозяйка взбесилась: карточный долг – это долг чести! Эту нехитрую истину она втолковала проигравшей с помощью кулаков, после чего легла спать с чувством если не материального, то хотя бы морального удовлетворения. Ее избитая подруга добралась домой на такси, но когда окончательно поплохело, пошла в больницу. Ну а дальше вы знаете…

Из пострадавшей женщина превратилась в потерпевшую, ее травмы судмедэксперты квалифицировали как тяжкие вред здоровью, и на удачливую картежницу завели уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.