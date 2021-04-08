Двести калининградцев прошли обследование в ходе акции «Будь здоров» на пл. Победы

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В среду в Калининграде прошла акция «Будь здоров», в которой приняли участие почти 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В мобильном центре здоровья на площади Победы все желающие старше 18 лет смогли не только бесплатно проверить уровень глюкозы в крови, определить свой индекс массы тела, измерить артериальное давление, но и получить консультацию врача-диетолога и врача по медицинской профилактике. Помимо этого, работал передвижной комплекс «Детское здоровье» Городской детской поликлиники, в котором юных жителей региона принимали врачи – офтальмолог и эндокринолог.

Ранее передвижной комплекс отработал на выезде в Мамоново, там проходили профосмотры дети до 18 лет – и малыши, и школьники. Планировалось, что медики примут 300 ребят, а в итоге мобильный центр посетили более 400.