Артем Пидник будет исполнять обязанности гендиректора «Россети Янтарь»

Фото предоставлено компанией "Россети Янтарь"

В одной из дочерних компаний крупнейшего в России энергетического холдинга кадровые изменения. Как стало известно, Артем Пидник стал и.о. генерального директора «Россети Янтарь». Нового руководителя представил коллективу исполнительный директор компании Андрей Муров.

7 апреля состоялась рабочая встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. На ней озвучили результаты и задачи «Россети Янтарь».

В 2020-м «Россети Янтарь» успешно провели испытания в режиме «энергетического острова», завершена 5-летняя программа реконструкции и развития, удалось снизить аварийность, проведена масштабная реконструкция 5 подстанций 110кВ, более ¾ всех точек присоединения оснащено «умными» счётчиками (около 112 000 приборов).

«Социально-экономическое развитие Калининградской области, повышение инвестиционной привлекательности территории, а также качества, надёжности энергоснабжения потребителей всех категорий - наши приоритетные совместные задачи. Рассчитываю, что новое руководство продолжит эту важную для региона деятельность на самом высоком уровне, и наше конструктивное взаимодействие будет способствовать эффективной реализации поставленных задач», - отметил Антон Алиханов.

- Артем Юрьевич на руководящих должностях более 10 лет. «Россети Северо-Запад» под его началом смогла снизить расходы, оптимизировать процесс технологического присоединения, уменьшить потери, – подчеркнул Андрей Муров на встрече с губернатором. - Уверен, что этот опыт будет востребован при решении задач, стоящих перед регионом.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «РОССЕТИ»