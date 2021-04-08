В Литве «накрыли» склад контрабандных сигарет из Калининграда на 3,5 млн евро

В Каунасском районе Литвы полиция нагрянула с проверкой на небольшой склад, где в двух фурах были обнаружены коробки с сигаретами, нелегально ввезенными накануне из Калининградской области. Сумма товара составила почти 3,5 млн евро. Это крупнейший груз контрабандных сигарет, задержанный в Литве в этом году.

По информации издания Delfi, в ходе разбирательства было задержано семь человек, в том числе калининградский водитель. Как выяснилось, под завязку набитая сигаретами фура беспрепятственно въехала в Литву через Кибартай.

- Сотруднице таможни предъявлены подозрения в злоупотреблении служебным положением, а начальника смены допросили как специального свидетеля, - пояснили в полиции.

После допроса граждан Литвы отпустили, а калининградский водитель задержан на три месяца.