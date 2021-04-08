Виновнику смертельного ДТП на Приморском полукольце грозят 5 лет «зоны»

На Приморском полукольце 27 марта этого года случилась трагедия. Находившийся за рулем грузового «Мерседеса» 28-летний житель Гвардейского района сократил допустимый безопасный боковой интервал и врезался в припаркованный на обочине автобус марки «Сетра». Тот сдвинулся с места и в свою очередь наехал на 58-летнего мужчину, который немного впереди чинил свой автомобиль. В результате от полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

И вот, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в отношении виновника дорожной аварии возбуждено уголовное дело. В документах фигурирует часть 3 статьи 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека». А это в перспективе означает возможность загреметь в исправительную колонию на срок до 5 лет.