Калининградцев предупреждают о резком усилении ветра

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Усиление ветра ожидается в Калининграде в пятницу, 9 апреля. Об этом со ссылкой на дежурного синоптика сообщает администрация города.

По прогнозу, юго-западный ветер начнет крепчать уже в первой половине дня, когда его скорость в порывах достигнет 15 метров в секунду. Разгул стихии придется на период с 11 до 17 часов, когда ветер будут дуть со скоростью до 18-19 метров в секунду. К ночи ненастье отступит.

Как сообщает сайт rp5.ru, температура воздуха в Калининграде составит +9 градусов, осадки не ожидаются. Атмосферное давление будет плавно понижаться.