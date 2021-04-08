Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 48 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 10-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 22 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Балтийский городской округ – 2

Пионерский городской округ - 1

Гвардейский городской округ – 5

Гурьевский городской округ – 6

Гусевский городской округ – 3

Зеленоградский городской округ – 2

Светлогорский городской округ – 2

Черняховский городской округ –4

Мамоновский городской округ - 1