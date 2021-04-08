Роспотребнадзор сообщил, в каких городах Калининградской области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки было выявлено 48 новых случаев коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 10-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 22 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Балтийский городской округ – 2
Пионерский городской округ - 1
Гвардейский городской округ – 5
Гурьевский городской округ – 6
Гусевский городской округ – 3
Зеленоградский городской округ – 2
Светлогорский городской округ – 2
Черняховский городской округ –4
Мамоновский городской округ - 1