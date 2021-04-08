Калининградцам с 12 апреля разрешат тренироваться на стадионе «Локомотив»

С понедельника, 12 апреля, стадион «Локомотив» в Калининграде будет открыт для тренировок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Заниматься можно будет с понедельника по субботу с 6 до 8 часов утра и с 20.00 до 22.00. В воскресенье – с 13.00 до 22.00. Желающим необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, спортивную обувь без шипов. Также необходимо заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных на посту охраны стадиона.

Уточнить информацию и задать интересующие вопросы можно в администрации спортивной школы по боксу по номеру телефона 988-464. Также можно направить заявку на почту учреждения: boxing@klgd.ru. Заявка должна содержать ФИО и контактные данные.