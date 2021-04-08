Калининградец бросил бутылку в припаркованный во дворе автомобиль

На жителя Калининграда завели уголовное дело за повреждение автомобиля, который оставили в его дворе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

31-летнему мужчине не понравилась, что приехавшая забираться ребенка из детсада горожанка оставила машину во дворе его дома. Свое негодование злоумышленник подкрепил пустой стеклянной бутылкой, которую бросил из окна квартиры в автомобиль, из-за чего на крыше образовались вмятины. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Прибывшие на место участковые быстро выяснили обстоятельства происшедшего. Теперь метателю бутылок придется возместить потерпевшей нанесенный ущерб.