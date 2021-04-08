Калининградец незаконно продал квартиру своей глухой и слепой тети и умер через 4 дня

В суд обратилась жительница Калининграда, которая является инвалидом II группы бессрочно по потере слуха и зрения. Как сообщает пресс-служба областного суда, в мае 2014 года женщина была госпитализирована после падения в обморок. После выписки пенсионерка решила написать завещание на своего единственного родственника - племянника. Взамен мужчина пообещал, что будет за ней ухаживать и помогать в быту.

В один из дней у нотариуса, куда ее привез племянник, женщина подписала какие-то документы. Позже, в 2020 году, женщина узнала, что ее квартира принадлежит незнакомому ей лицу. Как оказалось, тогда, у нотариуса, между ней и племянником был заключен договор дарения ее квартиры. 10 октября 2014 года племянник продал квартиру, а спустя четыре дня умер.

Судебная коллегия признала доказанным, что преклонный возраст истицы на момент совершения сделки (85 лет), возрастные изменения состояния ее здоровья, органов зрения и слуха, отсутствие юридических познаний затрудняли ориентированность относительно природы сделки. Покупатель не предоставил доказательства, что осматривал квартиру до и после покупки, получал от нее ключи. Он не интересовался, кто фактически проживает в покупаемой им квартире, но в новое жилье не вселялся и не регистрировался, расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг не нес.

Определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда договор дарения между калининградкой и ее племянником, а также последующий договор купли-продажи признаны недействительными.