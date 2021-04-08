Хозяйке «Рено», упавшего в провал на Тенистой Аллее в Калининграде, выплатили 556 тысяч

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ЧП произошло вечером 28 июля 2020 года. «Рено», которым управляла жительница Калининграда, упал в провал на Тенистой Алее. Яма образовалась как раз в тот момент, когда по асфальту проезжал автомобиль.

Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда Калининграда, пострадавшая обратилась с иском к «Водоканалу», мэрии Калининграда и МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Экспертиза установила, что стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 423 357 рублей. Калининградка также потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда, расходов на оплату услуг представителя и эксперта, а также расходов на оказание медицинских услуг.

В результате ситуация разрешилась мирно. «Водоканал» еще до рассмотрения дела и вынесения решения перечислил калининградке 556 805 рублей в соответствии с заключенным соглашением об урегулировании спора (возмещении вреда). Производство по делу прекращено.