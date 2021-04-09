Алиханов: Места в калининградских гостиницах практически закончились

По словам Антона Алиханова, региональные власти отмечают повышенный интерес туристов к нашему региону не только в сезон отпусков. Об этом губернатор рассказал в интервью РИА «Новости».

- Места в гостиницах уже практически закончились. Насколько я понимаю, у нас очень активно раскупается лето, уровень загрузки сейчас превышает 65 процентов, а в Калининграде подходит к цифре 80 процентов, - сообщил Антон Алиханов.

Глава региона подтвердил, что свою роль сыграла программа кешбэка, особенно для путешествующих с детьми.

По прогнозам регионального министерства по культуре и туризму, в этом году ожидается рост турпотока в Калининградскую область минимум в 15% по отношению к 2019 году (2020-й из-за пандемии продемонстрировал не слишком высокие показатели).