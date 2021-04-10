Нацпарк «Куршская коса» набирает волонтеров для укрепления авандюны

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Национальный парк «Куршская коса» 17-18 апреля проведет несколько волонтерских выездов в рамках природоохранной акции «Марш парков».

До 11 апреля принимаются заявки от коллективов добровольцев, которые на собственном транспорте смогут приехать на косу. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

«В нацпарке готовят необходимое оборудование и транспорт – будет производиться укрепление защитного берегового вала (авандюны) хворостом и щитами, расчистка деревянных переходов к морю от песка, благоустройство объектов инфраструктуры парка (в том числе мойка деревянной мебели, информационных щитов и табличек), уборка мусора», - рассказали организаторы.

Адрес для отправки анкеты/заявки ecopros@park-kosa.ru

Акция «Марш парков» проводится по инициативе Центра охраны дикой природы ежегодно в апреле, начиная с 1995 года.