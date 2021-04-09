За сутки пожарные в Калининградской области 4 раза выезжали на тушение горящей травы

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения 4 раза привлекались для ликвидации палов сухой травы. Во всех случаях реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Для ликвидации пожаров привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 18 человек и 4 единиц техники. Пострадавших нет.

Напоминаем, что единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей.