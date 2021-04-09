На выходных в Калининграде ожидаются обложные дожди и +18 градусов

. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики прогнозируют в Калининграде теплые, но влажные выходные. По данным портала rp5.ru, в субботу, 10 апреля, температура днем составит +6 градусов, ночью - около 0. Атмосферное давление будет повышаться.

В воскресенье, 11 апреля, станет самым теплым днем с начала месяца. Воздух должен прогреться до +15..+18 градусов. Как и накануне, пройдут обложные дожди (выпадет 0.5-0.8 мм влаги за 6 часов). Давление останется без существенных изменений , ветер - ого-восточный, до 12 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют в Калининграде теплые, но влажные выходные. По данным портала rp5.ru, в субботу, 10 апреля, температура днем составит +6 градусов, ночью - около 0. Атмосферное давление будет повышаться.

В воскресенье, 11 апреля, станет самым теплым днем с начала месяца. Воздух должен прогреться до +15..+18 градусов. Как и накануне, пройдут обложные дожди (выпадет 0.5-0.8 мм влаги за 6 часов). Давление останется без существенных изменений , ветер - ого-восточный, до 12 метров в секунду.