За неделю в Калининградской области предотвратили два лесных пожара

В Калининградской области в течение недели были предотвращены два лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сотрудникам отряда противопожарной службы удалось остановить огонь с горящих полей на самой кромке леса. Инциденты произошли в Неманском и Саранском участковых лесничествах. Благодаря быстрому реагированию и слаженной работе пожарных возгорание удалось предотвратить.

Пожароопасный сезон в лесах Калининградской области начался 15 марта За этот период группой региональной диспетчерской службы центра тушения лесных пожаров отработана 491 термоточка по всей территории региона. Данные о них поступают в лесопожарный центр со спутников.

С начала пожароопасного сезона работники центра тушения лесных пожаров областного отряда противопожарной службы осуществили 113 выездов. На данный момент лесными пожарными уже потушены 139 га ландшафтных пожаров, угрожающих лесному фонду Калининградской области. К сожалению, данная цифра продолжает расти, отметили в региональном правительстве.