Энергосберегающие технологии позволили калининградским городам сэкономить более 200 млн рублей

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Применение энергосберегающих технологий позволило калининградским муниципалитетам сэкономить более 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В области в в 21 муниципальном образовании уже заключено 30 энергосервисных контрактов с установкой более 25 тысяч энергоэффективных светодиодных светильников.

«Работа по заключению энергосервисных контрактов планомерно ведется с 2017 года. Постепенно количество муниципалитетов, которые переходят на энергосберегающие светильники, увеличивается. В прошлом году в семи муниципалитетах заключены контракты на установку более чем пяти тысяч светильников, – рассказала руководитель ведомства Евгения Кукушкина.

В этом году после замены всех уличных энергоемких светильников региона на светодиодные, практика по модернизации инженерных систем (освещения, теплоснабжения) будет продолжена в государственных бюджетных учреждениях социального сектора, образования, культуры, здравоохранения, спорта и растиражирована на территории всех муниципалитетов области.