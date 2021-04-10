Калининградцев приглашают на субботник у руин старинной кирхи в Гурьевском районе

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В субботу, 10 апреля, сообщество «Хранители руин» организовывает субботник на руинах кирхи Ботенена в поселке Тростники (Гурьевский район). Принять участие могут все желающие. Сбор на месте в 10 утра. Об этом сообщается в Инстаграме сообщества.

Руинированное помещение старинного храма XIV века перекопано и засыпано мусором, который годами сбрасывали в пределы стен посетители местного кладбища. Именно этот мусор и предстоит убрать волонтерам.

«Планируется уборка мусора на территории объекта, а также кустарника, разрушающего фундаменты исторического памятника. Работы согласованы с администрацией района, ответственным за объект православным приходом и государственной службой охраны памятников», - говорят организаторы.

Форма одежды: рабочая. Не забудьте средство от клещей.

На выезде будет организовано питание. Перчатки, инвентарь и мусорные мешки предоставят.

Все подробности грядущего субботника здесь и по телефону: 8-952-79-60-392.