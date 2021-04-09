3 школьника, 9 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 40 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 31 случай ОРВИ, 4 случая пневмонии и 5 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 15 пенсионеров;
- работник образования;
- сотрудник предприятия торговли;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- работник юридической организации;
- работник транспортных предприятий;
- 2 работника промышленных предприятий ;
- работник охранного предприятия;
- 5 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 учащихся (школа 10, лицей 35 Калининград, лицей 5 Советск)
- 9 неработающих.
Нарастающим итогом в области с начала пандемии зарегистрировано 30672 случая заболевания.