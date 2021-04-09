3 школьника, 9 безработных: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 40 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 31 случай ОРВИ, 4 случая пневмонии и 5 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 15 пенсионеров;

- работник образования;

- сотрудник предприятия торговли;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- работник юридической организации;

- работник транспортных предприятий;

- 2 работника промышленных предприятий ;

- работник охранного предприятия;

- 5 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 учащихся (школа 10, лицей 35 Калининград, лицей 5 Советск)

- 9 неработающих.

Нарастающим итогом в области с начала пандемии зарегистрировано 30672 случая заболевания.