В Калининграде отключено электричество на четырех улицах

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В Калининграде в пятницу, 9 апреля, в течение дня не будет электричества на четырех улицах в Ленинградском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов не будет энергоснабжения на ул. Геологическая 1, ул. Барнаульская 2, 1–3, ул. Больничная 4–8, 5, пр-т Ленинский 10–18

В Московском районе свет отключен до 18 часов на ул. Багратиона 69, 75-79.

Холодное водоснабжение до 15:00 приостановлено в Московском районе на ул. Судостроительной 53 и ул. Киевской 122-124.

До 22:00 воды не будет на ул. Азовской 5.