В начале года Калининградская область по росту цен опередила другие регионы России

В начале года практически во всех субъектах Российской Федерации зафиксирован рост инфляции и увеличение потребительских цен на товары, особенно на продовольственные. Калининградская область, как свидетельствуют данные агентства "РИА Рейтинг" оказалась на вершине "турнирной таблицы".

Так,в феврале текущего года по сравнению с декабрем 2020-го цены на продовольственные товары в нашем регионе выросли на 3,9 процента. В группе лидеров также Дагестан (рост на 3,8 процента), Ивановская область (+ 3,4 процента) и Севастополь (+ 3,3 процента).

На непродовольственные товары в феврале цены практически не изменились: + 0,4 процента по отношению к декабрю прошлого года.

В целом индекс цен на потребительские товары составил 1,9 процента, в то время, как в среднем по России этот показатель зафиксирован на уровне 1,5 процента.

Наименее значительное изменение цен в начале года наблюдается в Ненецком автономном округе.

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