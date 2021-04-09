Только для сотрудников: в БФУ имени Канта предлагают привиться вакциной «Спутник V»

В БФУ приглашают сотрудников на вакцинацию против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Вакцинация отечественным препаратом «Спутник V» («ГамКовидВак») проводится бесплатно, в два этапа. Принять участие могут сотрудники университета вне зависимости от возраста, зарегистрированные в Калининградской области и не имеющие противопоказаний, - отмечают в университете.

Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также заполнить добровольное информированное согласие. Осмотр врача перед вакцинацией против коронавирусной инфекции проводится в обязательном порядке на базе КДЦ вуза.

- Самоизоляция после вакцинации не требуется. Можно вести обычный образ жизни, но в любом случае необходимо продолжать соблюдать общие меры предосторожности – социальную дистанцию и масочный режим в местах массового пребывания, - напомнил основные правила поведения после прививки главный врач диагностического центра БФУ Юрий Скалин.

Если вы НЕ являетесь сотрудником БФУ, и решились на иммунизацию, тогда вам можно записаться в лист ожидания на прививку, выбрав наиболее удобный способ.

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