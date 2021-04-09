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Общество9 апреля 2021 13:52

С 12 апреля начинается ремонт путепровода на ул. Киевской в Калининграде

По данным мэрии, ремонт планируется провести в течение трех недель
Виктор Сергеев
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Фото: мэрия Калининграда

В понедельник, 12 апреля, на путепроводе по ул. Киевской начинается ремонт деформационных швов.

Работы будут организованы в три этапа, с поочерёдным перекрытием одной из трёх полос. На время ремонта реверсивный светофор будет отключен.

Рабочим предстоит разобрать изоляцию, забетонировать поврежденные участки плит, заменить крепления, а также установить или заменить химические анкеры и восстановить гидроизоляцию.

По данным мэрии, ремонт планируется провести в течение трех недель.