С 12 апреля начинается ремонт путепровода на ул. Киевской в Калининграде

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Фото: мэрия Калининграда
В понедельник, 12 апреля, на путепроводе по ул. Киевской начинается ремонт деформационных швов.
Работы будут организованы в три этапа, с поочерёдным перекрытием одной из трёх полос. На время ремонта реверсивный светофор будет отключен.
Рабочим предстоит разобрать изоляцию, забетонировать поврежденные участки плит, заменить крепления, а также установить или заменить химические анкеры и восстановить гидроизоляцию.
По данным мэрии, ремонт планируется провести в течение трех недель.