В Калининграде полицейские изъяли 3,5 млн пачек контрафактных сигарет на 280 млн рублей

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полицейские разгромили преступную группу, занимавшуюся контрабандой сигарет в особо крупном размере. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Сотрудники управления экономической безопасности изъяли из оборота свыше 3,5 миллионов пачек сигарет стоимостью более 280 миллионов рублей, а также 7 грузовых фур, которые использовались для перевозки немаркированной продукции в европейские страны.

«Особо крупная партия товара подверглась технико-криминалистической экспертизе. Ее результаты послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Изготовление в целях сбыта поддельных специальных (акцизных) марок для маркировки табачных изделий. Проводится комплекс мероприятий по установлению дополнительных фактов, а также всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов», - добавила Светлана Поставничая.